قبرص: مستمرون في استكشاف الغاز وتصديره لمصر رغم الموقف العدائي التركي

كتب- أحمد السيد:

قال يورجوس لاكوتريبيس، وزير الطاقة والسياحة القبرصي، إن بلاده مستمرة في خططها لاستكشاف واستخراج الغاز، من البحر المتوسط، وتصديره لمصر، على الرغم من "الموقف العدائي من تركيا".

وأضاف لاكوتريبيس، في مؤتمر صحفي مع وزير البترول طارق الملا، في القاهرة، أنه اتفق مع الحكومة المصرية، على الانتهاء من الاتفاقية الخاصة بنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصي إلى مصر.

وقال "نحن حاليا في مفاوضات تجارية لنقل الغاز القبرصي لأوروبا عبر مصر".

وكانت قبرص اتهمت في فبراير الماضي، الجيش التركي بمنع منصة حفر تعاقدت عليها شركة إيني الإيطالية من الاقتراب من منطقة للتنقيب عن الغاز الطبيعي.

وتزعم تركيا أن مناطق معينة في المنطقة البحرية قبالة قبرص تقع ضمن المنطقة السيادية لتركيا أو للقبارصة الأتراك. ولا توجد علاقات دبلوماسية بين تركيا وقبرص.

وقال الملا في المؤتمر الصحفي إنه تم الاتفاق مع لاكوتريبيس، على خطوات إنشاء خط نقل الغاز القبرصي لمصر.

وبحسب المُلا، فإن الغاز القبرصي سيوجه جزء منه للسوق المحلي وجزء لإسالته وتصديره لأوروبا.

"من المتوقع أن تتراوح تكلفة إنشاء الخط بين قبرص ومصر، ما بين ٨٠٠ مليون دولار و مليار دولار"، وفقا للملا، مشيرا إلى أن الشركاء في الحقل سوف يساهمون في إنشاء الخط.

يُشار إلى أن طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قد وقع خلال العام الماضي، اتفاقية مبادئ مع لاكوتريبيس لنقل الغاز من قبرص إلى مصر عبر خط أنابيب بحري، وإسالته في محطات الإسالة المصرية وإعادة تصديره لأوروبا مرة أخرى.

وقال الملا في المؤتمر الصحفي إن الاتفاق بين مصر وقبرص هو اتفاق مستقل بين البلدين، ولا تشترك فيه الحكومة الإسرائيلية.