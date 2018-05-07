وزير البترول: مليار دولار تكلفة إنشاء خط نقل الغاز القبرصي إلى مصر

كتب- أحمد السيد:

قال طارق المُلا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن وزير الطاقة القبرصي، جورج لاكوتريبيس، ناقش مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل، خطوات تنمية حقل أفروديت وخطوات إنشاء خط لنقل الغاز القبرصي لمصر.

وأضاف الملا، خلال موتمر صحفي المشترك مع وزير الطاقة والسياحة القبرصي جورج لاكوتريبيس، اليوم الإثنين، إنه تم الاتفاق على الانتهاء من الاتفاق الحكومية بين مصر وقبرص لنقل الغاز القبرصي لمصر، " لقد بدأنا التنسيق عن الشركاء لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة"، على حد قوله.

وبحسب المُلا، فإن الغاز القبرصي سيوجه جزء منه للسوق المصري وجزء لإسالته وتصديره لأوروبا، "ومن المتوقع أن تتراوح تكلفة انشاء الخط بين قبرص ومصر، ما بين ٨٠٠ مليون دولار ومليار دولار"، وفقا للملا، مشيرا الي ان الشركاء في الحقل سيكونون مساهمين في إنشاء الخط.

وبحسب وزير الطاقة القبرصي، فإنه تم الاتفاق خلال زيارته الحالية للقاهرة، علي الانتهاء من الاتفاقية الخاصة بنقل الغاز في أسرع وقت، " نحن حاليا في مفاوضات تجارية لنقل الغاز القبرصي لأوروبا عبر مصر"، وفقا للاكوتريبيس.

وأضاف لاكوتريبيس، أن الجانب القبرصي يناقش حاليا مع مفوضية الطاقة بالاتحاد الأوروبي الاتفاقية الخاصة بنقل الغاز القبرصي لمصر، " بالإضافة إلى إجراء مناقشات مع الشركاء لحقل أفروديت لتحديد خطوات الإسراع في الإنتاج من الحقل"، كما يقول وزير الطاقة القبرصي، مشيرا إلى أنه علي الرغم من الموقف العدائي من تركيا لكننا مستمرين في خططنا للتنقيب على الغاز و تصديره لمصر.

يُشار إلى أن طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قد وقع خلال العام الماضي، اتفاقية مبادئ مع لاكوتريبيس لنقل الغاز من قبرص إلى مصر عبر خط أنابيب بحري، واسالته في محطات الاسالة المصرية وإعادة تصديره لاوروبا مرة اخري.

وتساهم وزارة البترول والثروة المعدنية في محطة ادكو، من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" بنسبة 12%، والهيئة المصرية العامة للبترول بنحو 12%، وشركة شل بـ 35.5%، وبتروناس الماليزية بـ 35.5%، كما تساهم جاز دى فرانس الفرنسية " إنجي حاليا" بنحو 5% في المصنع.

كما تدير شركة يونيون فنوسا الاسبانية ، مصنع دمياط لاسالة الغاز الطبيعي، حيث يخضع لملكية مشتركة بين يونيون فنوسا وايني تمتلك يونيون فنوسا 80% من المشروع، وباقي الأسهم تملكها الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (ايجاس- 10%)، والهيئة المصرية العامة للبترول (10%).

ومن جهة اخري، قال المُلا، انه تم تشغل الوحدة الثانية من حقل طهر التابع لشركة إيني الإيطالية، "إنتاج ظهر يبلغ نحو ٩٠٠ مليون قدم مكعب من الغاز يوميا حاليا، وسيرتفع قبل شهر رمضان الكريم الي ١.٢ مليار قدم مكعب يوميا"، وفقا للملا، مشير إلى أنه من المتوقع تشغيل وحدتين جديدتين خلال أغسطس المقبل.