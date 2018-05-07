شعبة الأرز: 33 شركة تتعاقد على توريد الأرز للحكومة بسعر 6300 جنيه

كتبت- دينا خالد:

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز، في اتحاد الصناعات، لمصراوي، إن نحو 33 شركة تعاقدت على توريد الأرز الأبيض لوزارة التموين، وإنها بدأت التوريد اليوم الإثنين.

"التموين كانت تستهدف توريد 35 ألف طن وأعتقد إن الشركات التي تعاقدت حتى الآن ستورد كميات في حدود 20 ألف طن" بحسب ما قاله شحاتة.

وكانت وزارة التموين قررت رفع سعر توريد الأرز من القطاع الخاص إلى الحكومة خلال شهر مايو الجاري إلى 6300 جنيه، مقابل 6100 خلال شهر أبريل الماضي.

وحددت الوزارة 3 مستويات لسعر الطن، وهي 6300 جنيه لأرز التموين و7500 جنيه للأرز الحر متوسط الحبة، و8000 جنيه لعريض الحبة.

وجاء قرار الحكومة برفع سعر التوريد، في ظل ارتفاع سعر الأرز الشعير في السوق، مع بداية موسم زراعة الأرز في أبريل، والذي وصل إلى نحو 6 آلاف جنيه للطن، حيث يتم استخدامه كتقاوي للزراعة.

كما أن هذا الارتفاع تزامن مع قرار وزارة الري بخفض مساحة زراعة الأرز في الموسم الحالي إلى نحو 724 ألفاً و200 فدان فقط، بدلا من مليون و100 ألف فدان، في العام الماضي، من أجل ترشيد استهلاك المياه.

وتحظر الحكومة تصدير الأرز بكافة أنواعه من أجل توفيره في السوق المحلي.

ويزيد الإنتاج المحلي من الأرز على استهلاك المصريين، لكن تهريبه وتخزينه واحتكاره من بعض التجار، أدى خلال العامين الماضيين، إلى مضاعفة سعره.

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