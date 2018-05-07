أسعار الدواجن ترتفع.. وتوقعات بالمزيد مع بداية شهر رمضان

كتبت- منار الرخ:

ارتفعت أسعار الدواجن بقيمة جنيهين خلال يومين ليصل سعر الكيلو الواحد إلى 31 جنيها للمستهلك، بحسب ما قاله عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في غرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وأضاف أن سعر كيلو الدواجن في المزرعة وصل 29 جنيها، ليصل للمستهلك بـ31 جنيها، مقارنة بـ 29 جنيها قبل يومين، موضحا أن هذا المستوى من الأسعار لم تصل له الدواجن منذ شهر.

وأرجع عبد العزيز السبب وراء هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار العلف وهو ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، فضلا عن اقتراب شهر رمضان الكريم.

وقال إن "هناك توقعات بارتفاع سعر طن العلف بنحو 200 جنيه خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيرفع أسعار الدواجن مرة ثانية".

وتوقع عبد العزيز استمرار ارتفاع الدواجن في بداية شهر رمضان الكريم، مع زيادة الطلب، واستقرارها باقي أيام الشهر.

وسجلت كرتونة البيض انخفاضا بقيمة جنيهين لتصل إلى 32 جنيها مقابل 34 جنيها خلال الأيام الماضية.

وفي يناير الماضي، انتشرت بالأسواق كميات كبيرة من الدواجن المستوردة بأسعار مخفضة، تم طرحها من قبل المجمعات الاستهلاكية الحكومية وسيارات تابعة لجهات في الدولة، بأسعار تتراوح بين 12.5 و14 جنيها، وهو ما خفض أسعار الدواجن الحية خلال هذه الفترة.