طارق فايد: 60% من أموال شهادة الـ 20% تستحق خلال شهرين في بنك القاهرة

كتبت- منال المصري:

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك بدأ اليوم الإثنين، في رد قيمة أصل شهادة الادخار ذات العائد الثابت 20% لعملاء، الذين حل موعد استحقاق شهاداتهم.

وأضاف فايد في تصريحات لمصراوي، أن 60% من إجمالي قيمة الشهادات التي يبلغ أجلها 18 شهرا، تستحق خلال شهري مايو الجاري ويونيو المقبل.

وكانت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة طرحت شهادة الادخار ذات العائد 20%، بالتزامن مع تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، من أجل دعم العملة المحلية والحد من الدولرة.

وتوقف بنك القاهرة عن طرح شهادة الـ 20% بعد خمسة أشهر تقريبا من طرحها، بسبب ارتفاع تكلفتها، بينما توقف بنكا الأهلي ومصر عن طرحها بعد 14 شهرا، وذلك في منتصف فبراير الماضي، بعد قرار المركزي بخفض الفائدة للمرة الأولى منذ تحرير سعر الصرف.

وبدأ بنكا الأهلي ومصر بالأمس رد قيمة الشهادة للعملاء الذين حل موعد استحقاق شهاداتهم، وكان بنك الاهلى ومصر بدأن من امس الاحد فى استحقاق اول اجال لشهادة 18% شهرا وتبلغ قيمة الاستحقاقات في أول شهرين 246 مليار جنيه تتوزع بين 188 مليار جنيه في البنك الأهلي و60 مليار جنيه في بنك مصر.

وقال فايد إن العملاء الذي استحقوا صرف قيمة شهاداتهم، يمكنهم إعادة استثمارها في الأوعية الادخارية المختلفة التي يوفرها البنك.

ويقدم بنك القاهرة شهادة بسعر فائدة ثابتة تتراوح بين 12% يصرف عائدها شهريأ أو 13% يصرف عائدها كل 3 أشهر، مدتها ثلاث سنوات، وتقدم هذه الشهادة أعلى فائدة على مستوى الأوعية الادخارية الثابتة في بنك القاهرة .

كما يتيح البنك شهادة بسعر فائدة متغير 15.75% مدتها ثلاث سنوات يصرف عائدها شهريا، وهي ترتبط بسعر الكوريدور حيث تقل 1% عن سعر الإيداع في البنك المركزي، وتتغير مع زيادة أو انخفاض سعر الكوريدور.