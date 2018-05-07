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    رئيس الشعبة: 25 جنيها سعر الدواجن في معرض "رمضان كريم" بحلوان

    12:45 م الإثنين 07 مايو 2018
    رئيس الشعبة: 25 جنيها سعر الدواجن في معرض "رمضان كريم" بحلوان

    كتبت- منار الررخ:
    قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في غرفة القاهرة التجارية، إن معرض "رمضان كريم" الذي افتتحته الغرفة في منطقة حلوان، أمس الإثنين، يحتوي على سلع بأسعار مخفضة، بمناسبة شهر رمضان.

    وأضاف السيد، لمصراوي، أن "سعر الدواجن الحية في معرض رمضان كريم بحلوان 25 جنيها للكيلو، وهو أقل من سعر المزراعة، وذلك لأول مرة".
    وارتفعت أسعار الدواجن خلال اليومين الماضيين بنحو جنيهين لتصل إلى 29 جنيها في المزراعة وللمستهلك بنحو 31 جنيها للكيلو بحسب السيد.

    أسعار الدواجن شعبة الدواجن معرض رمضان كريم حلوان

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