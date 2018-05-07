الصناعة: إعادة تشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال الكوري لمدة 3 سنوات

كتبت- إيمان منصور:

أصدر طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارا بإعادة تشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكوري لمدة 3 سنوات.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الإثنين، إن المجلس الجديد سيكون برئاسة خالد نصير رئيس مجلس إدارة مجموعة ألكان، وبعضوية كل من شريف الجبلي ( شركة بولي سيرف للأسمدة ) وحسن راتب (شركة سيناء للأسمنت الأبيض ) وأسامة أنور بشاي (شركة أوراسكوم للإنشاءات) وباسل أسامة الباز (شركة كاربون القابضة) وخليل إبراهيم خليل ( شركة فريش إليكتريك).

كما يتضمن المجلس الجديد عضوية لطفي سليمان ( شركة لورد انترناشيونال) وأحمد زكى الجباس (الشركة المصرية الألمانية للصناعة والتجارة) ومحمد كمال السامولي (شركة سامولي للمنسوجات) وكرستيان وديع لطيف ( شركة مارمونيل للرخام والجرانيت) وأحمد برهان إسماعيل( الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية) ومجدي طلبة ( شركة كايرو قطن سنتر ) ووديع صدقي بطرس (شركة جلوبال استونس للرخام والجرانيت) ومدحت القاضي (شركة كادمار للشحن) وعمر عصفور ( شركة كريستال عصفور) وأشرف خالد أبو إسماعيل (شركة سوناك للحاصلات الزراعية) وعمرو علوبة ( شركة TEA للكمبيوتر) ونهاد بهيج رجب( شركة سياك للصناعات والتشييد) وأسامة جنيدي ( شركة ECS) وأحمد هيكل( شركة سيتادل كابيتال) وإبراهيم محمود أحمد ( شركة Triangle).

وتضمن القرار أن يرفع رئيس الجانب المصري في المجلس تقريرا نصف سنويا بصفة دورية متضمنا الأنشطة التي قام بها المجلس وأهم المقترحات والخطط المستقبلية التي يراها المجلس لتعزيز التعاون المشترك وتنمية المصالح المتبادلة بين مصر وكوريا.

وقال الوزير إن إعادة تشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكوري يستهدف تعميق وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية والتي تعد واحدة من أهم الشركاء التجاريين لمصر بمنطقة جنوب شرق آسيا، وفقا للبيان.

وأشار قابيل إلى إن المجلس بتشكيله الجديد سيكون له دور كبير في دعم وتنمية حركة التجارة البينية وتشجيع القطاع الخاص في كوريا لإقامة مشروعات استثمارية جديدة في مصر في مختلف القطاعات وهو الأمر الذي سيسهم في دفع العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى آفاق أرحب وبما يحقق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والكوري على حد سواء.