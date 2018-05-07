نستله تدفع 7 مليارات دولار لشراء حق بيع منتجات ستاربكس

القاهرة- وكالات:

أعلنت شركة نستله الغذائية العملاقة أنها ستدفع 7.15 مليار دولار نقدا لشراء حق بيع منتجات سلسلة مقاهي ستاربكس حول العالم وذلك في إطار تحالف يهدف إلى بث الحياة في نشاط الشركتين المرتبط بالقهوة.

وتعزز الصفقة التي أبرمت اليوم الإثنين، وضع نستله فيما تحاول ستاربكس أكبر شركة للقهوة في العالم ترسيخ أقدامها في سوق تتغير بسرعة، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت نستله إنها تتوقع أن تزيد صفقة بيع قهوة ومشروبات ستاربكس من أرباحها بحلول عام 2019. ولا تشمل الصفقة أي مقهى ستاربكس.

وبذلك تحتشد جهود نستله وستاربكس في عالم المشروبات الذي شهد عددا من الصفقات في الآونة الأخيرة.

وقال كيفين جونسون الرئيس التنفيذي لستاربكس ”سيجعل هذا التحالف العالمي للقهوة تجربة ستاربكس تصل إلى بيوت ملايين آخرين حول العالم بفضل انتشار وخبرة نستله“.

وقالت ستاربكس إنها تتوقع تحقيق المساهمين مكاسب بقيمة 20 مليار نقدا في شكل عوائد أسهم وأرباح خلال السنة المالية 2020.

وسيعزز الاتفاق من وضع نستله في الولايات المتحدة حيث لا تتجاوز حصتها في السوق خمسة بالمئة وتحتل المركز الخامس. وقالت مؤسسة (يورومونيتور انترناشونال) إن حصة ستاربكس السوقية في الولايات المتحدة تمثل 14 بالمئة فقط.

كان مارك شنايدر الرئيس التنفيذي الجديد لنستله وصف القهوة العام الماضي بأنها وجهة استراتيجية للاستثمار في الشركة التي يقع مقرها في سويسرا وتشتهر بمشروب القهوة الجاهزة نسكافيه وأجهزة نسبرسو لصنع القهوة في المنزل.

ولا تخجل نستله، أكبر شركة للأغذية المعلبة في العالم، من الشراكة مع منافسيها سواء عن طريق صفقات لشراء الرخصة أو مشروعات مشتركة.

وتبيع نستله العلامة التجارية هاجن داس التي تنتجها شركة جنرال ميلز في الولايات المتحدة كما تبيع شركة هيرشي شوكولاتة كيت كات التي تصنعها نستله في الولايات المتحدة.