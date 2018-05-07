الجوافة ترتفع 3 جنيهات.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر كيلو الطماطم 25 قرشا، والكوسة 50 قرشا، والخيار 50 قرشا، بسوق العبور اليوم الإثنين مقارنة بمستويات أمس الأحد.

بينما ارتفع سعر كيلو الباذنجان البلدي 50 قرشا، والبطاطس 10 قروش، وارتفع كيلو الجوافة 3 جنيهات خلال تعاملات اليوم مقارنة بمستويات أمس.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و4 جنيهات بتراجع 25 قرشا.

البطاطس بين 2 و3.1 جنيه، بارتفاع 10 قروش.

البصل بين 1.5 و2.5 جنيه.

الكوسة بين 2 و3 جنيهات بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 3 و5.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و4 جنيهات.

الملوخية 3.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

البامية بين 10 و20 جنيه.

البسلة بين 6 و7 جنيهات.

السبانخ بين 3 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

اليوسفي بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الجوافة بين 9 و13 جنيها بزيادة 3 جنيهات.

الفراولة بين 7 و10 جنيهات.

الكانتلوب بين 2 و4.5 جنيه.

الموز البلدي بين 3 و4.5 جنيه.