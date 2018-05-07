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البلطي يرتفع والبوري ينخفض.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

11:37 ص الإثنين 07 مايو 2018
البلطي يرتفع والبوري ينخفض.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

أسماك سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار البوري والمكرونة السويسي والجمبري، بينما ارتفع سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم الإثنين، في سوق العبور، مقارنة بأسعارها أمس الأحد.

وتراجع سعر كيلو السمك البوري بقيمة جنيها واحدا، ليتراوح بين 38 و44 جنيها، وسعر سمك المكرونة السويسي بين 45 و51 جنيها، بانخفاض 4 جنيهات.

وتراجع سعر كيلو الجمبري الجامبو 30 جنيها ليتراوح بين 350 و380 جنيها، بينما ارتفع كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 19 و20.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

وسجل سعر كيلو البلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، والسبيط بين 70 و100 جنيه، وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و125 جنيها، وهي نفس مستويات أمس.

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