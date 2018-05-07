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الدولار يرتفع أمام الجنيه في 3 بنوك مع بداية التعاملات

10:51 ص الإثنين 07 مايو 2018
الدولار يرتفع أمام الجنيه في 3 بنوك مع بداية التعاملات

الدولار الأمريكي

كتب - مصطفى عيد:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 3 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الإثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد، بينما استقر في 7 بنوك أخرى.

ورفع البنك التجاري الدولي سعر الدولار قرشين إلى 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع.

وارتفع سعر العملة الأمريكية في بنك البركة نحو قرشين إلى 17.65 جنيه للشراء وو17.65 جنيه للبيع

ورفع بنك قناة السويس سعر الدولار قرشا واحدا إلى 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي الأهلي ومصر عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

واستقر أيضا سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية عند 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي عند 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع وهو نفس مستواه مساء أمس.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك كريدي أجريكول عند 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار في بنك القاهرة عند 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

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