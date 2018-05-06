نجيب ساويرس يوضح كيف استثمر نصف ثروته في الذهب

القاهرة- مصراوي:

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، في تغريدة له على موقع تويتر اليوم الأحد، إن المقصود بحديثه عن استثمار نصف ثروته في الذهب، هو أن استثماراته في أسهم شركات التنقيب عن الذهب تمثل حاليا، 50% من صافي ثروته.

وأوضح أنه لم يقل في حديثه مع وكالة بلومبرج، أنه حول 50% من ثروته الحالية إلى ذهب.

وكان ساويرس قال في مقابلته مع الوكالة العالمية، الأسبوع الماضي، إنه وضع نصف ثروته في الاستثمار في الذهب، متوقعا أن يشهد المعدن الأصفر ارتفاعات كبيرة خلال الفترة المقبلة، ليصل إلى نحو 1800 دولارا للأوقية، في حين أن سعره الحالي حوالي 1300 دولارا للأوقية.

ورد ساويرس على أحد متابعيه بأن هذه الاستثمارات في التنقيب عن الذهب في غرب أفريقيا واستراليا، وأنها ليست في مصر.

وقال ساويرس "حقيقة لم تكن (هذه الاستثمارات في الذهب) 50% عندما بدأت".

وتقدر ثروة ساويرس حاليا بنحو 5.7 مليار دولار.

ويمتلك ساويرس حصص أغلبية في شركتي التعدين عن الذهب، "إنديفر" الكندية، و"إيفولوشن" الأسترالية، من خلال شركة "لامانشا جروب" التابعة له، وفقا لصحيفة الفاينانشال تايمز.

وكانت الفاينانشال تايمز البريطانية قالت إن ساويرس، يُخطط لإنشاء شركة استثمارية جديدة للاستحواذ على شركات تنقيب عن الذهب حول العالم.

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