"الحكومة مستمرة في الإصلاح".. 10 رسائل من مؤتمر صندوق النقد والبنك المركزي

القاهرة- مصراوي:

اختتم صندوق النقد الدولي والبنك المركزي مؤتمر النمو الشامل وخلق فرص العمل اليوم الأحد، وسط إشادة واسعة من قبل الصندوق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر.

وحمل المؤتمر عدة رسائل واضحة من مسؤولي الحكومة أو الصندوق، حول الإصلاحات التي ستنفذها مصر خلال الفترة المقبلة.

ويرصد مصراوي أبرز هذه الرسائل، بحسب ما ذكرها المسؤولون:

· " الحكومة مستمرة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته خلال السنوات الماضية مدعومة من القيادة السياسية"، رئيس الوزراء، شريف إسماعيل.

· "الوقت الحالي لا يمكن وضع ضغوط على المواطن ولكننا نعمل على توجيه جزء من أموال الدعم لبرامج الحماية الاجتماعية والمشروعات الاستثمارية الأخرى"، وزير المالية، عمرو الجارحي.

· "هناك المزيد من التحديات التي تواجه الإصلاح الاقتصادي في مصر، أكبرها هو خلق فرص عمل"، ديفيد ليبتون، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي.

· "الدعم السياسي ورغبة الحكومة والمؤسسات الاقتصادية في مصر سيكونا دافعين لاستكمال الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة المقبلة"، طارق عامر، محافظ البنك المركزي.

· "حجم الدين العام، تضاعف 5 مرات في آخر 5 سنوات"، وزير المالية، عمرو الجارحي.

· "البنك المركزي يتعاون مع الحكومة في تنفيذ خطة لخفض الدين العام للسيطرة على التضخم وخفض معدلات الفائدة وأعبائها على الموازنة العامة"، وزير المالية، عمرو الجارحي.

· "محمد صلاح، لاعب فذ ومثال جيد للتنافسية"، ديفيد ليبتون، نائب الأول لمدير عام لصندوق النقد الدولي.

· "البنك المركزي ألغى جميع القيود على حركة النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية، طارق عامر محافظ البنك المركزي.

· "لقد عاد الاستقرار الاقتصادي لمصر وعادت الثقة إلى الأسواق، واستأنف النمو مساره، وتراجع التضخم"، ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي.

· "هذا هو الوقت المناسب لكي تعمل مصر على تسريع الخُطى نحو النمو وخلق فرص العمل"، ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي.