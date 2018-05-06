3 بنوك ترفع سعر الدولار في التعاملات المسائية

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 3 بنوك عاملة في مصر خلال تعاملات اليوم المسائية، بينما استقر في 7 بنوك عند مستويات الأسعار الصباحية.

ورفع بنك مصر سعر الدولار قرشا واحد ليصل إلى 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع، مقابل 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع، بالتعاملات الصباحية.

كما زاد سعر صرف الدولار في بنك القاهرة خمسة قروش ليصل إلى 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع، مقابل 17.58 جنيه للشراء و17.68 للبيع، صباحا.

ورفع البنك التجاري الدولي سعر الدولار إلى 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنه للبيع، مقابل 17.58 جنيه للشراء و17.68 للبيع.

استقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في البنك الأهلي عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

واستقر أيضا سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية عند 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي عند 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك كريدي أجريكول عند 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنكي البركة وقناة السويس عند 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع وهو نفس مستواه مساء الخميس.