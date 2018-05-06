رئيس الوزراء لبعثة الصندوق: الحكومة مستمرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي

كتب- محمد غايات:

عقد رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، اجتماعا، اليوم الأحد، مع بعثة صندوق النقد الدولي، على هامش مؤتمر "النمو الشامل وخلق فرص العمل"، الذي نظمه البنك المركزي وصندوق النقد الدولي.

وحضر اللقاء كل من دافيد ليبتون، نائب رئيس صندوق النقد الدولي، والدكتور حازم الببلاوي المدير التنفيذي بالصندوق، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، وعمرو الجارحي، وزير المالية.

وقال مجلس الوزراء في بيان، إن إسماعيل، ثمن خلال اللقاء دور صندوق النقد الدولي في دعم سياسات مصر نحو تعزيز النمو الشامل ومشاركة القطاع الخاص والتي تعد إحدى أولويات الحكومة المصرية، بحسب البيان.

كما استعرض رئيس الوزراء المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري منذ البدء في البرنامج، مؤكداً المضي بخطى ثابتة لتحقيق النمو الاقتصادي المتكامل، والاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي، واستكمال المشروعات القومية في العديد من القطاعات، لاسيما البنية التحتية، وتعديل التشريعات التي تعوق تحسين بيئة العمل، بحسب ما ذكره البيان.

ونقل البيان عن نائب رئيس الصندوق إشادته بـ "الإنجازات التي حققتها الحكومة المصرية في إطار تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، والتي ساهمت في تحقيق مؤشرات غير مسبوقة في الربع الأول من عام ".

وأكد ليبتون "دعم الصندوق لتلك الخطوات الإيجابية من جانب الحكومة، وثقته في قدرة مصر على تحقيق المزيد واستكمال مسيرتها لتحقيق الإصلاح الاقتصادي الشامل".

وأشار ليبتون إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة إتاحة المزيد من فرص العمل، ومشاركة القطاع الخاص بصورة أوسع في الأعمال والمشروعات الجاري تنفيذها في شتى القطاعات.