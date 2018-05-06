أبرزها الذهب.. ما هو الاستثمار الأفضل بعد انتهاء أجل شهادة الـ 20%؟

كتبت- شيماء حفظي:

بدأت البنوك اليوم الأحد، رد قيمة شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 20% والتي أصدرها بنكا مصر والأهلي المصري عقب قرار التعويم، في نوفمبر 2016.

وحظت هذه الشهادة بإقبال كبير جدا من المواطنين، نتيجة ارتفاع العائد عليها.

وأوقف بنكا مصر والأهلي الشهادات مرتفعة العائد في منتصف فبراير، في أعقاب قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة.

ومع إيقاف الشهادة وبدأ البنوك رد قيمة الشهادات، سيكون أمام المستثمرين في تلك الشهادات أكثر من قطاع يوجهون إليه أموالهم بعد انتهاء الشهادة، بحسب ما يقوله المحلل المالي أحمد عز الدين، لمصراوي.

الذهب

يقول عز الدين، إن "الذهب يتمتع بميزة تحويله إلى نقود بشكل أسهل وأسرع من العقارات، كما أنه يعتبر أكثر الأوعية الادخارية أمانا بعد البنوك".

ويتوقع رجل الأعمال، نجيب ساويرس، في حوار له مع شبكة بلومبرج الأسبوع الماضي أن ترتفع أسعار الذهب الفترة المقبلة، لتصل إلى 1800 دولار للأوقية.

وسجل سعر الذهب في البورصة العالمية يوم الجمعة الماضية 1314.56 دولار للأوقية.

العقارات

يقول المحلل المالي، إن الاستثمار الجديد لعملاء شهادة ال 20% بعد استرداد أموالهم، سيختلف وفقا لطبيعة الشخص ومدى احتياجه للنقدية خلال الفترة المقبلة، لذلك تعد العقارات من الأوعية الادخارية الجيدة للاستثمارات طويلة الأجل.

ويعد الاستثمار في العقارات أبرز الطرق التي يلجأ إليها المصريون للاحتفاظ بقيمة مدخراتهم، خاصة مع توقعات زيادة أسعار العقارات خلال عام 2018 بنسب تتراوح بين 10 و30%، خلال العام الجاري وذلك بعد الارتفاع الأخير في أسعار الحديد والأسمنت، والزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة خلال 2018، بحسب محللون في القطاع العقاري تحدثوا لمصراوي.

وكان رجل الأعمال نجيب ساويرس قال في تصريحات له مؤخرا، إنه يخطط للمرة الأولى للاستثمار في سوق العقارات "المزدهر" في مصر هذا العام؛ بعد أن قام بتوظيف استشاري قال له إن الطلب على العقارات كان قويًا، وأنه لا خوف من حدوث فقاعة عقارية في مصر.

البورصة

ويقول عز الدين، إن المستثمرين في شهادات العائد ذات الـ 20% جاءوا من طبقات وشرائح مختلفة، فمنهم من كان يستثمر في البورصة وخرج منها، وهذه الشريحة من المتوقع أن تعود مرة أخرى للاستثمار في الأوراق المالية.

ويبدو أن مستثمري البورصة يمكنهم العودة إليها للاستفادة من الطفرة التي يشهدها سوق الأوراق المالية الذي ينتظر طرح شركات قوية خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل توقعات بأداء قوي خلال 2018، وهو ما أكدته تقارير المجموعة المالية هيرميس، وبلومبرج.

وتنتظر البورصة تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، الذي أعلنت عنه وزارة المالية، بطرح 23 شركة وبنك تابعين للحكومة للاكتتاب في البورصة.

الأوعية الادخارية في البنوك

يظل الاستثمار في الاوعية الادخارية البنكية هو الاستثمار الآمن، ويتوقع أن يلجأ الكثيرون من أصحاب شهادة الـ 20% لاستثمار أموالهم في الأوعية الادخارية المصرفية والتي يقترب عائدها من الشهادات المنتهية، بحسب عز الدين.

وسيكون أمام هؤلاء الراغبين في الاحتفاظ بأموالهم في البنوك، الاخيتار ما بين أكثر من شهادة إدخارية، حيث يطرح بنكا مصر والأهلي شهادة بسعر ثابت لمدة ثلاث سنوات بفائدة 15% يصرف عائدها شهريا.

بينما يطرح بنك الأهلي شهادة بعائد 15.25% يصرف عائدها كل 3 أشهر، لمدة 3 سنوات.

ويقدم بنك الاستثمار القومي شهادة استثمار مدتها عام واحد بفائدة ثابتة 16.25% يصرف عائدها كل 3 أشهر، كما يطرح شهادة ادخارية بفائدة 15.25%، ويصرف عائدها كل 3 شهور ومدتها 3 سنوات، وتباع من خلال البنك الأهلي.

كما يصدر بنكا الأهلي ومصر شهادات متغيرة العائد بفائدة تصل إلى 17%، لكن هذه الشهادات مرتبطة بسعر الفائدة بالبنك المركزي، في ظل توقعات بخفض المركزي أكثر من مرة خلال العام الجاري مع تراجع أسعار التضخم.

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