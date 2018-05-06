نائب مدير صندوق النقد: مصر تحتاج إصلاح أعمق لخلق فرص عمل

كتب- مصطفى عيد:

قال ديفيد ليبتون نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي إن هناك المزيد من التحديات التي تواجه الإصلاح الاقتصادي في مصر، أكبرها هو خلق فرص عمل وهو ما يحتاج لإصلاح أعمق في هذا المجال.

وأضاف ليبتون، خلال مؤتمر النمو الشامل وخلق فرص العمل، اليوم الأحد، أن زيادة عدد السكان في مصر تعتبر تحديا و"لكنه فرصة أيضا لتحقيق النمو الاقتصادي وهو ما يحتاج لتضافر الجهود".

وأشار ليبتون إلى ضرورة المضي قدما في مواصلة الإصلاح خلال الفترة المقبلة والاستفادة من كل الخبرات، وكذلك التخلص من مشكلة التراخي في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي التي كانت تحدث في الماضي.

وأكد أن صندوق النقد سيستمر في مساعدة الحكومة المصرية نحو التحديث والتنافسية ورفع مستوى المعيشة والعمل معا لبناء القدرات والطاقات.