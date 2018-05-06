طارق عامر: الدعم السياسي دافع لاستكمال الإصلاح الاقتصادي

كتب- مصطفى عيد:

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن الدعم السياسي ورغبة الحكومة والمؤسسات الاقتصادية في مصر سيكونا دافعين لاستكمال الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عامر، خلال مؤتمر النمو الشامل وخلق فرص العمل اليوم الأحد، أن رغبة الدولة في استكمال الإصلاح زادت بعدما رأت المرحلة الأولى منه "فالنجاح يؤدي إلى نجاح".

وأكد محافظ البنك المركزي، عزم الدولة استكمال برنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة المتبقية والتي تصل إلى نحو عام ونصف للوصول إلى نتائج مرضية لهذا الإصلاح.