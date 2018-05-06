الأهلي ومصر يبدأن رد شهادة الـ 20% للعملاء مع حلول موعد استحقاقها اليوم

كتبت- منال المصري:

بدأ بنكا الأهلي ومصر، رد قيمة شهادات الادخار ذات العائد 20% والتي بدأ موعد استحقاقها، اليوم الأحد، وذلك بإيداع قيمة أصل الشهادة في حساباتهم.

وكانت بنوك مصر والأهلي والقاهرة طرحت شهادة الادخار ذات العائد 20% في نوفمبر 2016، بالتزامن مع تعويم الجنيه، من أجل دعم العملة المحلية والحد من الدولرة.

ويبلغ أجل شهادة الـ 20% 18 شهرا، وبدأ الأسبوع الجاري استحقاق الشهادات للعملاء الذين اشتروها فور طرحها، وستقوم البنوك بإيداع أصل قيمة الشهادات للعملاء في حساباتهم.

وقال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، لمصراوي، إن البنك بدأ إيداع قيمة شهادات الادخار ذات العائد 20% التي بدأ استحقاقها اليوم، في حسابات العملاء.

وأضاف عاكف أن قيمة شهادات الـ 20% التي باعها البنك تبلغ 200 مليار جنيه، وأن البنك سيرد خلال شهري مايو ويونيو حوالي 60 مليار جنيه للعملاء الذين حل موعد استحقاق أصل الشهادات الخاصة بهم.

"45 مليار جنيه مستحقات الشهادات في مايو و15 مليار جنيه في يونيو.. سيتم رد باقي الشهادات بحسب موعد استحقاق كل شهادة"، بحسب ما قال عاكف.

وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن قيمة استرداد الشهادات في البنك الأهلي تبلغ في شهري مايو الجاري ويونيو 188 مليار جنيه من إجمالي حصيلة الشهادة البالغة 400 مليار جنيه.

وتوقفت البنوك عن طرح شهادة الـ 20% في منتصف فبراير الماضي، عندما قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ التعويم، مع انحسار موجة التضخم.

ويوفر بنكا الأهلي ومصر حاليا شهادة ادخار بفائدة متغيرة مدتها 3 سنوات، وأخرى ثابتة بفائدة 15% مدتها 3 سنوات أيضا.

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