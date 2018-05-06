هالة السعيد: 8.4 مليار جنيه لترفيق الأراضي الصناعية في العام المالي الجديد

كتب- مصطفى عيد:

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إنه تم تخصيص 8.4 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل لترفيق الأراضي الصناعية في إطار جهودها لتهيئة البيئة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت الوزيرة خلال مؤتمر النمو الشامل وخلق فرص العمل اليوم الأحد أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لمواجهة المشكلات التي يعاني منها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة منها إقرار قانون التراخيص الصناعية وإصدار مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص.

وأشارت الوزيرة إلى إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للتنسيق بين الأطراف المعنية المختلفة في هذا المجال.

وذكرت أن هناك ضرورة للعمل على بعض الجهود خلال الفترة المقبلة منها تعميق المكونات المحلية في الصناعة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة عبر العمل على إنشاء المجمعات الصناعية والتشبيك بين المصانع الكبيرة والصناعات المغذية لها.

وقالت إن الحكومة تعمل أيضا على تنفيذ مجموعة برامج تدريبية مختلفة لتغيير ثقافة انتظار الوظيفة إلى ثقافة ريادة الأعمال، كما تعمل على تطوير مهارات أصحاب هذه المشروعات.