بدء استحقاقها اليوم.. بنك مصر يرد 60 مليار جنيه لأصحاب شهادة الـ 20% خلال شهرين

كتبت- منال المصري:

قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، لمصراوي، إن البنك بدأ إيداع قيمة شهادات الادخار ذات العائد 20% التي بدأ استحقاقها اليوم الأحد، في حسابات العملاء.

وكانت بنوك مصر والأهلي والقاهرة طرحت شهادة الادخار ذات العائد 20% في نوفمبر 2016، بالتزامن مع تعويم الجنيه، من أجل دعم العملة المحلية والحد من الدولرة.

ويبلغ أجل شهادة الـ 20% 18 شهرا، وبدأ الأسبوع الجاري استحقاق الشهادات للعملاء الذين اشتروها فور طرحها، وستقوم البنوك بإيداع أصل قيمة الشهادات للعملاء في حساباتهم.

وقال عاكف إن قيمة شهادات الـ 20% التي باعها البنك تبلغ 200 مليار جنيه، وأن البنك سيرد خلال شهري مايو ويونيو حوالي 60 مليار جنيه للعملاء الذين حل موعد استحقاق أصل الشهادات الخاصة بهم.

"45 مليار جنيه مستحقات الشهادات في مايو و15 مليار جنيه في يونيو.. سيتم رد باقي الشهادات بحسب موعد استحقاق كل شهادة".

وتوقفت البنوك عن طرح شهادة الـ 20% في منتصف فبراير الماضي، عندما قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ التعويم، مع انحسار موجة التضخم.