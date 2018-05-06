النائب الأول لصندوق النقد يشيد بصلاح: لاعب فذ ومثال جيد للتنافسية

كتب- مصطفى عيد:

قال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي، إن لاعب المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، يعتبر نموذجا جيد للتنافسية.

وأضاف خلال مؤتمر خلال مؤتمر النمو الشامل وخلق فرص العمل، الذي ينظمه البنك المركزي ووزارة المالية مع صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، "عندما تتنافس شركتان فهذا يرفع من مستواهما".

وتابع "هذا مثل اللاعب الفذ، محمد صلاح، هو يلعب ويحقق فوزا، وعندما يواجه فرق أفضل يرتفع مستواه أكثر".