هالة السعيد: الحكومة تعمل على تهيئة المناخ الاستثماري لجذب القطاع الخاص

كتب- مصطفى عيد:

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الحكومة تعمل على تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لجذب القطاع الخاص منذ عام 2014 وحتى الآن.

وأضافت خلال مؤتمر النمو الشامل وخلق فرص العمل اليوم الأحد أن الفترة من 2011 وحتى 2014 كان هناك شبه توقف عن ضخ الاستثمارات وهو ما أدى إلى ضعف البنية التحتية.

وذكرت أن خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 يتم تنفيذها عن طريق الخطط السنوية ومتوسطة المدى مرتبطة بأهداف الرؤية بالمشاركة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأشارت الوزيرة إلى أنه يتم إجراء حوارات مجتمعية بشكل دوري لوضع هذه الخطط موضع التنفيذ، موضحة أن الهدف الرئيسي للاستراتيجية تحقيق نمو زائد ومستدام لتوفير المزيد من فرص العمل والتشغيل.

وقالت إن الحكومة تسعى لتوفير فرص عمل لائقة لكافة الشباب الذين يمثلون قطاعا كبيرا في المجتمع حيث أن 60% من المجتمع تحت سن 30 سنة.

وأضافت أن القطاع الخاص له دور رئيسي في توفير هذه الفرص وتحقيق خطط التنمية المستدامة خلال الفترة المقبلة.