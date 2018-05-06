طارق عامر: البنك المركزي ألغى جميع القيود على حركة النقد الأجنبي

كتب- أحمد السيد ومصطفى عيد

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن البنك ألغى جميع القيود على حركة النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية.

وبحسب عامر، فإن مجلس إدارة البنك المركزي ناقش خلال الأسبوع الماضي، قانون البنوك الجديد، مشيرا إلى أن القانون يختص بالبنوك العاملة في السوق المصري والبنك المركزي أيضا، حيث يستهدف تقوية مجلس إدارة البنك المركزي والإدارات التنفيذية بالبنوك وحماية القطاع المصرفي.