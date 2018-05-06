غرفة القاهرة تفتتح معرض سلع "رمضان كريم" في حلوان

كتبت- منار الرخ:

افتتحت غرفة القاهرة التجارية اليوم الأحد، معرض "رمضان كريم" بمنطقة حلوان، الذي يقام بالتنسيق مع محافظة القاهرة، لتوفير سلع رمضان بأسعار مخفضة.

ويأتي فرع حلوان ضمن عدة فروع من معرض "رمضان كريم" التي تنظمها غرفة القاهرة في مناطق متنوعة منها المرج وشبرا والمعصرة ودار السلام.

وقال إبراهيم العربي، رئيس الغرفة، إن هدف الغرفة من اختيار مثل هذه المناطق هو الذهاب إلي المواطن البسيط الذي يستحق الدعم في مكانة بسلع ذات أسعار مخفضة، لتلبية احتياجاته خلال الشهر الكريم وتخفيف الأعباء عنه.

وأشار العربي إلى أن الغرفة تتحمل كافة تكاليف هذه المعارض، حتى لا يتحمل العارض أي أعباء، وبالتالي يستطيع تخفيض الأسعار بنسبة تفيد المستهلك، وتزيد معدلات البيع، مشيرا إلى أن نسبة التخفيضات متفاوتة بين السلع المعروضة حيث تتراوح بين 15 إلى 30%.