التكييف "الصحراوي" يجذب المستهلكين نظرا لانخفاض سعره

كتبت– منار الرخ :

قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية في الغرفة التجارية بالقاهرة، لمصراوي، إن هناك إقبالا كثيفا من االمستهلكين على شراء "التكييف الصحراوي"، نظرا لانخفاض أسعاره، مقارنة بالتكييفات التقليدية.

وبحسب هلال فإن التكييف الصحراوي يعمل عن طريق الماء البارد أو الثلج والذي يحوله التكييف إلى رذاذ ليساعد على ترطيب الجو من الحرارة.

وقال عماد أحمد، تاجر بشارع عبد العزيز، إن الإقبال على التكييف الصحراوي ارتفع كثيرا هذا العام، وذلك بسبب انخفاض سعره عكس التكييف العادي، وارتفاع درجات الحرارة مع بداية موسم الصيف.

وتتراوح أسعار التكييفت الصحراوي في المتوسط بين 1525 إلى 1850 جنيها، بحسب أحمد.

وقال إن سعر التكييف الصحراوي"JAC" 20 لتر 1525 جنيها، وسعر تكييف "BAJAJ" الهندي 20 لتر بـ1700 جنيه، وسعر تكييف “AGA”60 لتر بـ1850 جنيها.

وخلال العام الماضي، قفزت أسعار التكييفات بنسبة كبيرة، كما تراجع الإقبال نتيجة ارتفاع الأسعار، منذ قرار تعويم الجنيه، والذي رفع معدلات التضخم بنسبة كبيرة، خصوصا للسلع التي تستورد من الخارج.

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