أرباح مصر لصناعة الكيماويات تتضاعف 16 مرة في 9 أشهر

كتبت- شيماء حفظي:

تضاعفت أرباح شركة مصر لصناعة الكيماويات 16 مرة خلال التسعة شهور الأولى من العام المالي الحالي نتيجة زيادة مبيعاتها.

وقالت الشركة التابعة لقطاع الأعمال العام، في بيان للبورصة اليوم الأحد، إنها حققت أرباحا بقيمة 106.3 مليون جنيه، مقابل 6.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وأظهرت قائمة الدخل المنفردة للشركة، ارتفاع الإيرادات خلال الفترة من يوليو 2017 حتى مارس الماضي لتصل إلى 292.6 مليون جنيه مقابل 94.7 مليون جنيه الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وكانت الشركة حققت صافي ربح، خلال الستة شهور الأولى من العام المالي في الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2017 بقيمة 76.8 مليون جنيه، مقابل 1.8 مليون جنيه عن الفترة المقارنة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة هذه الزيادة، في بيان سابق للبورصة، نتيجة زيادة الكفاءة الإنتاجية للمصانع بعد مشروع تحديث وحدة الخلايا بالشركة، بالإضافة إلى زيادة أسعار منتجاتها بالسوقين المحلي والعالمي

وتقوم الشركة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بأعمال التجارة الخارجية استيرادا وتصديرا، وكذلك أعمال الوكالة التجارية، وتنتج الصودا الكاوية ومشتقاتها والكلور، وكذلك إنتاج حامض الايدروكلوريك هذا إلى جانب غاز الأيدروجين.