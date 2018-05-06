إطلاق "أوبر إيتس" في القاهرة بالشراكة مع ١٠٠ مطعم

القاهرة- مصراوي:

أعلنت شركة أوبر، عن إطلاق خدمة أوبر إيتس، لطلب وجبات الطعام، في القاهرة، بدءاً من اليوم الأحد.

وقالت أوبر في بيان حصل عليه مصراوي، أن سكان القاهرة سيتمكنون اليوم من تنزيل تطبيق أوبر إيتس أو زيارة موقع ubereats.com لطلب وجبات من عدد كبير من مطاعم المدينة.

يعتمد تطبيق أوبر إيتس على نفس التقنية العالمية التي تمكن الركاب من التنقل بسهولة بين وجهاتهم المطلوبة عند استعمالهم لتطبيق أوبر، بحسب البيان.

ويتيح أوبر إيتس للمستخدمين حول العالم طلب الطعام من أكثر من 80 ألف مطعم في أكثر من 200 مدينة.

وقالت أوبر إن تطبيقها الجديد في القاهرة يوفر وجبات من ١٠٠ فرعا لمطاعم حول القاهرة حتى الآن، بدءاً من المطاعم المحلية ووصولاً إلى أشهر العلامات التجارية العالمية في عالم المأكولات.

وأشارت إلى أن مدة التوصيل عبر أوبر إيتس لا تزيد على 40 دقيقة.

وقال رودريجو أريفالو، المدير العام لتطبيق أوبر إيتس في أوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا "نحن متحمسون لإطلاق تطبيق أوبر إيتس في القاهرة اليوم، يمكن الآن لمستخدمي التطبيق الاختيار من بين مئات الأطباق للحصول على الوجبات التي يريدونها، أينما كانوا، وبسرعة التوصيل المعروفة عن أوبر، سواء كان الطعام للعشاء في المنزل، أو غداء في العمل، أو وجبة سريعة أثناء خروجك مع الأصدقاء".

وتمتد خدمات أوبر إيتس لتغطي مختلف أحياء القاهرة، بدءاً من المهندسين والقصر العيني، إلى السبتية والدقي، بالإضافة الى مناطق مختلفة بينهما، بحسب البيان.

وقالت أوبر إنه نظرا لأن العديد من الأفراد والمطاعم يعتمدون على التعامل النقدي في معظم تعاملاتهم، ستصبح القاهرة أول مدينة في أفريقيا تشهد إطلاق تطبيق أوبر إيتس باختيار الدفع النقدي.

كذلك تم إعادة تصميم تطبيق أوبر إيتس لأول مرة كي يعمل باللغة العربية.

وأوبر إيتس هو تطبيق مستقل لتوصيل الوجبات يجعل طلب الطعام سهلاً مثل طلب سيارة على تطبيق Uber، سواءً كنت في المنزل أو المكتب أو المنتزه.، بحسب البيان.

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ما هي خدمة "أوبر إيتس" التي تعتزم الشركة إطلاقها في القاهرة قريبا؟