أرباح الإسكندرية للأدوية ترتفع 60% خلال تسعة أشهر

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفع صافي ربح شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، خلال التسعة شهور الأولى من العام المالي الجاري بنسبة 59.7%.

وقالت الشركة التابعة لقطاع الأعمال العام، في بيان للبورصة اليوم الأحد، إنها سجلت صافي ربح خلال الفترة من يوليو 2017، وحتى مارس الماضي بقيمة 106 مليون جنيه، مقابل 66.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وأظهرت قائمة دخل الشركة، ارتفاع مبيعاتها في التسعة أشهر إلى 591.1 مليون جنيه، مقارنة بمبيعات قيمتها 421.4 مليون جنيه الترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وتعمل الشركة التابعة للشركة القابضة للأادوية والمستلزمات الطبية، في جميع أنواع المنتجات والمستحضرات الكيماوية والطبية والبيطرية والعقاقير والأغذية ذات الطبيعة الخاصة وصناعة المستلزمات الطبية، كما يكون للشركة التصنيع للغير ولدى الغير.