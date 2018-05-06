التخطيط: إنشاء 4 مجمعات تكنولوجية توفر نحو 15 ألف فرصة عمل (إنفوجرافيك)

كتبت- إيمان منصور:

قالت وزارة التخطيط في بيان اليوم الأحد، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستهدف تحقيق معدل نمو يقارب 10% خلال العام المالي المقبل.

وأضافت الوزارة أن القطاع يستهدف أيضا إنشاء 4 مجمعات تكنولوجية في مدن السادات وبني سويف وبرج العرب وأسيوط توفر نحو 15 ألف فرصة عمل.

ومن المنتظر أن يتم تدريب 2000 مُتدرّب بنوادي تكنولوجيا المعلومات، و1000 مُعلم حاسب آلي، و300 متدرب في مُبادرة تطوير صناعة الإليكترونيّات، فضلًا عن تطوير شبكة المعلومات بـ 10 مَعامِل صحية و900 وحدة رعاية علاجية، وميكنة 10 مَعامل مستشفيات بجامعة الإسكندرية، وتدريب 35 ألف مُعلم من ذوي الإعاقة.

ونشرت صفحة وزارة التخطيط على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انفوجرافا يوضح مستهدفات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخطة التنمية المستدامة متوسطة المدى في عامها الأول 2018-2019.