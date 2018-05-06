وزيرة التخطيط تشارك اليوم بمؤتمر "النمو الشامل في مصر وخلق فرص العمل"

كتبت- إيمان منصور:

تشارك هالة السعيد وزيرة التخطيط، اليوم الأحد، بمؤتمر "النمو الشامل فى مصر وخلق فرص العمل" والذي يعقده البنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وتحت رعاية شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بحسب بيان من وزارة التخطيط.

ويناقش المؤتمر التجربة المصرية والتطور الإيجابي الذي حدث في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وبناء توافق في الآراء بين الأطراف المعنية حول الإصلاحات اللازمة في الفترة المقبلة للوصول إلى نمو اقتصادي مرتفع يسهم في توفير فرص العمل والتشغيل واستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل.

كما يتناول المؤتمر اليوم تحديد الأولويات العامة للإصلاح الهيكلي والتي من شأنها أن تعالج التحديات التي تواجه مصر على المدى المتوسط، حيث تتضمن موضوعات المؤتمر مناقشة تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي باعتباره ركيزة للنمو الشامل وخلق فرص العمل.

وتتضمن موضوعات المؤتمر أيضا مناقشة تجارب واستراتيجيات الإصلاح الناجحة في البلدان الأخرى والدروس المستفادة منها، فضلا عن سياسات تعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص.

ويشارك في المؤتمر عدد من صناع السياسات الاقتصادية من المؤسسات الدولية والمصرية لعرض تجاربهم الناجحة في مجال الإصلاح الاقتصادي ومنهم عدد من خبراء صندوق النقد الدولي، فضلاً عن مشاركة قطاع عريض من ممثلي المجتمع المدني والدوائر الأكاديمية والقطاع الخاص.