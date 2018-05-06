انخفاض أسعار أسماك البلطي والبوري في سوق العبور اليوم الأحد

كتبت- منارالرخ:

انخفضت أسعار الأسماك خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق العبور، مقارنة بأسعارها أمس الجمعة.

وتراجع سعر كيلو السمك البوري بقيمة جنيه واحد، ليتراوح بين 39 و45 جنيها، وكيلو السمك البلطي بين 19 و20 جنيها، بانخفاض 50 قرشا.

واستقر سعر سمك المكرونة السويسي خلال تعاملات اليوم بين 45 و55 جنيها.

وسجل سعر كيلو البلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، والسبيط بين 70 و100 جنيه، وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و125 جنيها، وهي نفس مستويات أمس.

وتراوح سعر كيلو الجمبري الجامبو بين 330 و390 جنيها.