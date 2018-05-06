تعيين أشرف عبد الحفيظ مساعدا لوزيرة التخطيط لشؤون الخدمات الحكومية

كتبت - إيمان منصور:

أصدرت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، قرارا بتعيين أشرف عبد الحفيظ مساعدا لها لشؤون قواعد البيانات والخدمات الحكومية، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الأحد.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى جهود عبد الحفيظ خلال الفترة الماضية فيما يتعلق ببناء وإعداد قواعد البيانات القومية، مثل قاعدة بيانات المواليد والوفيات وارتباطها لحظيا بالساعة السكانية، وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، وفقا للبيان.

وأعرب عبد الحفيظ عن تمنيه سرعة إنجاز مشروعات الإصلاح الإداري، وتحقيق الأهداف المحددة لتلك المشروعات "التي لها عظيم الأثر للمواطن والدولة".

وعبد الحفيظ حاصل على بكالوريوس هندسة قسم حاسب آلي، وبكالوريوس علوم عسكرية من الكلية الفنية العسكرية 1988، وشغل العديد من المناصب آخرها كان رئيس قطاع السياسات والبرامج بوزارة التخطيط.

وشارك عبد الحفيظ بالعديد من الأنشطة القومية في المجلس الأعلى للتحول الرقمي، والمجلس الأعلى للمدفوعات، بالإضافة إلى الإشراف على وتنفيذ العديد من المشروعات القومية خلال فترة عمله بالوزارة كمشروع بناء وإعداد قاعدة بيانات الانتخابات البرلمانية 2011، والرئاسية 2012، وحتى 2014.

ومن ضمن هذه المشروعات أيضا مشروع منظومة الخدمات الحكومية المتكاملة G2G، ومشروع ميكنة أعمال مكاتب الصحة وقاعدة بيانات المواليد والوفيات، ومشروع تطوير نظام التسجيل الدوائي، وبناء قاعدة بيانات العاملين بالجهاز الإداري للدولة وغيرها من المشروعات.