ارتفاع في السكر والشاي.. أسعار السلع الأساسية اليوم الأحد

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفع سعر كيلو السكر بقيمة نصف جنيه، مع بداية الأسبوع، وفقا لموقع معلومات مجلس الوزراء، اليوم الأحد، حيث سجل سعر كيلو السكر بين 7.25 و12 جنيها للكيلو.

وارتفع سعر كيلو السمن البلدي بنحو 40 جنيها، ليتراوح بين 90 و 150 جنيها للكيلو، كما ارتفع سعر كيلو الشاي 4 جنيهات ليتراوح بين 74 و90 جنيها للكيلو.

يقدم مصراوي أسعار السلع الأساسية في السوق، وفقا لموقع مجلس الوزراء، الأحد من كل أسبوع، ويعتمد المجلس على متوسط الأسعار القطاعي للسلع ما بين أقل المحافظات سعراً وأعلاها على مستوى الجمهورية، بحسب الموقع.

وفيما يلي أسعار السلع تبعا لما وردت على الموقع:

الحبوب والسلع الأساسية

.الأرز السائب بين 7 و10 جنيهات للكيلو

الأرز المعبأ بين 8.5 و12 جنيها للكيل.

الفول بين 9 و19 جنيها للكيلو.

العدس بين 14 و36 جنيها للكيلو.

الدقيق بين 6 و9 جنيهات للكيلو، بانخفاض جنيه.

السكر بين 7.25 و 12 جنيها للكيلو بزيادة نصف جنيه.

الشاي بين 74 و90 جنيها للكيلو بزيادة 4 جنيهات.

السمن الصناعي بين 20 و25 جنيها للكيلو بزيادة جنيه.

السمن البلدي بين 90 و150 جنيها للكيلو بزيادة 40 جنيها.

زيت عباد الشمس بين 20 و25 جنيها للتر.

المكرونة بين 7.5 و11 جنيها للكيلو، بزيادة نصف جنيه.

البيض الأبيض والأحمر بين 35 و45 جنيها للكرتونة.

اللحوم والدواجن

الكندوز بين 100 و185 جنيها للكيلو.

الضأن بين 100 و220 جنيها للكيلو.

البتلو بين 100 و260 جنيها للكيلو.

الدواجن البيضاء بين 23 و38 جنيها للكيلو.

الدواجن البلدي بين 30 و45 جنيها للكيلو.