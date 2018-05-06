جنيهان تراجعا في البامية.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتب - مصطفى عيد:

تراجع سعر كيلو البامية جنيهين، والكوسة جنيها واحدا، والخيار 50 قرشا، بسوق العبور اليوم الأحد مقارنة بمستويات أمس السبت.

بينما ارتفع سعر كيلو الملوخية والسبانخ واليوسفي والجوافة 50 قرشا، والطماطم 25 قرشا خلال تعاملات اليوم مقارنة بمستويات أمس.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 إلى 4.25 جنيه بارتفاع 25 قرشا.

البطاطس بين 2 و3 جنيهات.

البصل بين 1.5 و2.5 جنيه.

الكوسة بين 2 و3.5 جنيه بتراجع جنيه واحد.

الفاصوليا بين 3.5 و5 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و4 جنيهات.

الملوخية 3.5 جنيه بزيادة 50 قرشا.

الخيار البلدي بين 2 و3.5 جنيه بانخفاض 50 قرشا.

البامية بين 10 و20 جنيها بتراجع 2 جنيه.

البسلة بين 6 و7 جنيهات.

السبانخ 3.5 جنيه بارتفاع 50 قرشا.

أسعار الفاكهة:

اليوسفي بين 3 و6 جنيهات بزيادة 50 قرشا.

الليمون البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الجوافة بين 7 و10 جنيهات بزيادة 50 قرشا.

الفراولة بين 7 و10 جنيهات.

الكانتلوب بين 2 و4.5 جنيه.

الموز البلدي بين 3 و4.5 جنيه.