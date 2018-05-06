الدولار يصعد بأبوظبي الإسلامي ويستقر في 9 بنوك أخرى مع بداية التعاملات

كتب - مصطفى عيد:

رفع مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر صرف الدولار أمام الجنيه قرشا واحدا مع بداية تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وارتفع سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي قرشا واحدا إلى 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر الدولار في بنك مصر عند 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في البنك الأهلي عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

كما ظل أيضا سعر الدولار مستقرا في بنكي القاهرة والتجاري الدولي عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 للبيع.

واستقر أيضا سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية عند 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي عند 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك كريدي أجريكول عند 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنكي البركة وقناة السويس عند 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع وهو نفس مستواه مساء الخميس.