احتياطي النقد الأجنبي يقفز 150% في العامين الأخيرين (إنفوجرافيك)
05:32 م السبت 05 مايو 2018
كتب - مصطفى عيد:
تصميم - مايكل عادل:
واصل احتياطي النقد الأجنبي ارتفاعه خلال أبريل الماضي ليصل إلى 44 مليار دولار مرتفعا بحوالي 26.5 مليار دولار منذ يونيو 2016 بنسبة زيادة 150%.
ويرصد مصراوي خلال الإنفوجرافيك التالي أبرز قفزات احتياطي النقد الأجنبي في العامين الأخيرين، والتي كان أكبرها 4.7 مليار دولار في يوليو الماضي، ثم 4.3 مليار دولار في فبراير الماضي.
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