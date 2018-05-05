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احتياطي النقد الأجنبي يقفز 150% في العامين الأخيرين (إنفوجرافيك)

05:32 م السبت 05 مايو 2018
احتياطي النقد الأجنبي يقفز 150% في العامين الأخيرين (إنفوجرافيك)

صرافات

كتب - مصطفى عيد:

تصميم - مايكل عادل:

واصل احتياطي النقد الأجنبي ارتفاعه خلال أبريل الماضي ليصل إلى 44 مليار دولار مرتفعا بحوالي 26.5 مليار دولار منذ يونيو 2016 بنسبة زيادة 150%.

ويرصد مصراوي خلال الإنفوجرافيك التالي أبرز قفزات احتياطي النقد الأجنبي في العامين الأخيرين، والتي كان أكبرها 4.7 مليار دولار في يوليو الماضي، ثم 4.3 مليار دولار في فبراير الماضي.

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النقد الأجنبي الدولار

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