احتياطي النقد الأجنبي يقفز 150% في العامين الأخيرين (إنفوجرافيك)

كتب - مصطفى عيد:

تصميم - مايكل عادل:

واصل احتياطي النقد الأجنبي ارتفاعه خلال أبريل الماضي ليصل إلى 44 مليار دولار مرتفعا بحوالي 26.5 مليار دولار منذ يونيو 2016 بنسبة زيادة 150%.

ويرصد مصراوي خلال الإنفوجرافيك التالي أبرز قفزات احتياطي النقد الأجنبي في العامين الأخيرين، والتي كان أكبرها 4.7 مليار دولار في يوليو الماضي، ثم 4.3 مليار دولار في فبراير الماضي.