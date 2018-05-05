862 مليون جنيه حصيلة بيع شهادة أمان المصريين في شهرين

كتبت- منال المصري:

قفزت مبيعات البنوك من شهادة أمان المصريين إلى نحو 757.4 ألف شهادة، بقيمة تصل إلى 862 مليون جنيه، منذ إطلاقها في مطلع مارس الماضي وحتى نهاية يوم الخميس الماضي.

وطرحت أربعة بنوك هي الأهلي المصري ومصر والقاهرة والزراعي المصري، شهادة أمانة المصريين، في مطلع مارس الماضي، من أجل توفير تغطية تأمينية ضد الوفاة للعمالة المؤقتة وغير المنتظمة.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتفالية عيد العمال، الأسبوع الماضي، إن الإقبال على شراء الشهادة "متواضع" حتى الآن.

وقال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، إن إجمالي مبيعات البنك من شهادة أمان للأفراد والشركات، وصل إلى نحو 584 مليون جنيه بعدد 515.4 ألف شهادة.

وأوضح أن الشهادات التي أصدرها البنك فعليا بلغت قيمتها 153.117 مليون جنيه بعدد 179.658 ألف شهادة، بينما الشهادات التي تحت التنفيذ حاليا وتم تحصيل قيمتها 335.723 ألف شهادة بقيمة 430.3 مليون جنيه.

وقال الأتربي، لمصراوي، إن البنك يعمل حاليا على زيادة مبيعات الشهادة من خلال ترويجها بين عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وقال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن إجمالي مبيعات شهادة أمان الفعلية في البنك بلغت 144 ألف شهادة بقيمة 166 مليون جنيه.

وأشار القصير إلى أن البنك خصص سيارات تجوب المدن والقرى والنجوع للترويج للشهادة بين الفلاحين والمواطنين، الأمر الذي ساعد على زيادة الإقبال على شراء الشهادة.

وقال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، إن مبيعات شهادة أمان بلغت 19 ألف شهادة بقيمة 22.5 مليون جنيه في شهرين.

وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن مبيعات شهادة أمان قفزت إلى 79 ألف شهادة بقيمة 90 مليون جنيه بعد مرور شهرين على إصدار الشهادة.

يذكر أن شهادة "أمان" تهدف إلى التأمين على العمالة غير المنتظمة والفئات التي ليس لها دخل ثابت، وتوفير تعويض يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة.

وشهادة أمان المصريين، هي شهادة ادخار بنكية، تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه بحد أقصى للشخص الواحد، تدفع مرة واحدة.

وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات، وتجدد تلقائيا مرتين، أي أن مدتها الإجمالية تصل إلى 9 سنوات.

وتعطي شهادة أمان لصاحبها فائدة سنوية ثابتة 16%، تصرف في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التي تسدد شهرياً، لصالح شركة مصر لتأمينات الحياة، بقيمة تتراوح بين 4 و20 جنيهاً شهرياً، بحسب قيمة كل شهادة.