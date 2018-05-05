رئيس الشعبة: إقبال ضعيف على شراء التكييفات رغم بداية موسم الصيف

كتبت- منار الرخ:

قال أحمد الوسيمي، رئيس شعبة التبريد والتكييف في غرفة القاهرة التجارية، لمصراوى، إن نسبة الإقبال على شراء التكييفات ضعيفة رغم بداية موسم الصيف.

وأضاف "كان المفترض أن تُسبب الموجة الحارة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، في زيادة الإقبالا على شراء التكييفات مثل الأعوام الماضية، لكن هذا لم يحدث".

وأضاف الوسيمي أن الإقبال يزيد حاليا على أعمال صيانة التكييفات في المنازل، كإجراء ضروري لتنظيفها من الغبار والأتربة.

واستقرت أسعار التكييفات حتى الآن مقارنة بأسعارها العام الماضي، وفقا للوسيمي.

لكنه توقع أن ترتفع الأسعار مع زيادة درجات حرارة الجو بداية من شهر يوليو المقبل، وقال "أتوقع ارتفاع طفيف في أسعار التكييفات مع دخول شهور فصل الصيف بنسبة لا تتعدى الـ 5%، على أن ترتفع المبيعات في نفس الفترة".

وخلال العام الماضي، قفزت أسعار التكييفات بنسبة كبيرة، كما تراجع الإقبال نتيجة ارتفاع الأسعار، منذ قرار تعويم الجنيه، والذي رفع معدلات التضخم بنسبة كبيرة، خصوصا للسلع التي تستورد من الخارج.