5 % ارتفاعا في الأسعار.. زيادة الإقبال على المراوح مع دخول فصل الصيف

كتبت- منار الرخ:

توقع أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية، أن تشهد أسعار المراوح هذا العام ارتفاعا طفيفا لا يتعدى 5% في بداية الصيف.

وقال لمصراوي "حتى الآن هناك استقرار في السعر مقارنة بأسعار العام الماضي، موضحا أن المواطنين يقبلون على شراء التكييفات والمراوح في شهري أبريل ومايو قبل دخول الصيف".

وقال عماد أحمد، تاجر بشارع عبد العزيز، إن نسبة الإقبال على شراء المراوح تزيد حاليا، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان وارتفاع درجات الحرارة، نظرا لأن أسعارها في متناول المستهلك على عكس التكييفات التي ترتفع أسعارها.

وتتراوح أسعار المراوح بين 220 إلى 1119 جنيها، وسجل سعر مروحة سقف تورنيدو 48 بوصة 3 ريشة 358 جنيها، ومروحة بوكس تورنيدو 14 بوصة بـ 4 ريشة بلاستيك 395 جنيها.

وفيما يلي أسعار بعض أنواع المراوح وأنواعها، بحسب تجار تحدثوا لمصراوي:

أسعار المراوح في الأسواق

مروحة سقف تورنيدو 52 بوصة: 400 جنيه

مروحة سقف تورنيدو 56 بوصة: 430 جنيها

مروحة سقف تورنيدو 48 بوصة: 358 جنيها

مروحة بوكس تورنيدو 14 بوصة: 395 جنيها

مروحة سقف تورنيدو 56 بوصة: 439 جنيها

مروحة مكتب تورنيدو 16 بوصة: 450 جنيها

مروحة بوكس استاند تورنيدو 14 بوصة: 520 جنيها

مروحة حائط توشيبا 16 بوصة: 545 جنيها

مروحة حائط تورنيدو 18 بوصة: 565 جنيها

مروحة حائط توشيبا بالريموت كنترول 16 بوصة: 585 جنيها

مروحة مدارية توشيبا كاريوكا 16 بوصة: 635 جنيها

مروحة بوكس فريش 12 بوصة: 299 جنيها

مروحة استاند فريش 14 بوصة: 590 جنيها

مروحة حائط فريش 18 بوصة: 650 جنيها

مروحة سقف فريش 56 بوصة: 340 جنيها

مروحة بوكس فريش 14 بوصة: 450 جنيها

مروحة سقف أكاي 14 بوصة: 240 جنيها

مروحة استاند اكاي 14 بوصة: 340 جنيها

مروحة سقف ATA 14 بوصة: 220 جنيها

مروحة استاند ATA 18 بوصة: 350 جنيها

مروحة سقف باناسونيك 49 بوصة: 675 جنيها

مروحة سقف باناسونيك 56 بوصة : 1199 جنيها

مروحة بوكس باناسونيك 14 بوصة : 495 جنيها