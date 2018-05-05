المصرية للاتصالات تصرف 4 شهور مكافأة للعاملين في شهر مايو

كتبت- شيماء شلبي:

قررت الشركة المصرية للاتصالات، صرف 4 شهور من الراتب الأساسي لجميع العاملين بالشركة في شهر مايو الجاري، بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر.

وقال مصدر مسؤول في الشركة لمصراوي، إن "صرف المكافأت الخاصة بشهر رمضان والعيد تقليد سنوي تتبعه الشركة لتشجيع موظفيها البالغ عددهم أكثر من 50 ألف موظف".

وبحسب قرار الشركة، فإنها ستصرف غدا 6 الأحد 6 مايو شهرين من الراتب الأساسي، بمناسبة رمضان، على أن يصرف مثلهم في 30 مايو بمناسبة عيد الفطر.

وكانت المصرية للاتصالات حققت صافي ربح 3.2 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل 2.7 مليار جنيه في 2016.