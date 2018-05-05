وزير الإنتاج الحربي: لدينا منظومة صناعية متفردة وليس لها مثيل

كتبت- إيمان منصور:

قال محمد العصار وزير الإنتاج الحربي اليوم السبت إن المنظومة الصناعية بالإنتاج الحربي بمصر متفردة و"ليس لها مثيل".

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الدولي لمعهد التخطيط بعنوان التصنيع والتنمية المستدامة أن المنظومة الحربية تحتوي على ٥ محاور رئيسية أولها المحور الصناعي والذي يضم نحو ١٧ شركة صناعية، والأسبقية بها للصناعات الدفاعية وجزء للمنتحات المدنية.

أما المحور الثاني للمنظومة فيتمثل في البحث والتطوير حيث تضم مركزا للتميز العلمي، والمحور الثالث وهو استخدام تكنولوجيا المعلومات بشكل جيد في الصناعات الدفاعية بالإضافة إلى محور التدريب الذي يضم إمكانيات تدريبية وفنية كبيرة.

وبحسب العصار فإن الوزارة تعقد شراكات مع شركات عالمية حديثة وتتعاون مع العلماء المصريين بالخارج، كما تشارك مع القطاع الخاص الذي له نحو ٧٠% من الصناعة المصرية.