كيلو البلطي عند 21.5 جنيه.. أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور

القاهرة- مصراوي:

استقرت أسعار الأسماك خلال تعاملات اليوم السبت، في سوق العبور، عند نفس مستوياتها أمس الجمعة.

وسجل سعر كيلو السمك البوري بين 40 و46 جنيها، وكيلو السمك البلطي بين 19 و20.5 جنيه، وهي نفس أسعار الأمس.

وبلغ سعر سمك المكرونة السويسي خلال تعاملات اليوم بين 49 و55 جنيها.

وسجل سعر كيلو البلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، والسبيط بين 75 و100 جنيه، وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و125 جنيها، وهي نفس مستويات أمس.

وتراوح سعر كيلو الجمبري الجامبو بين 330 و390 جنيها.