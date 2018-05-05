صندوق النقد والبنك المركزي يناقشان غدا تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي

القاهرة- مصراوي:

يعقد صندوق النقد والبنك المركزي غدا الأحد مؤتمرًا حول "النمو الشامل وخلق فرص العمل في مصر".

وقال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، في تغريدة له على موقع تويتر، مساء أمس "أنا في القاهرة من أجل مؤتمر مستقبل الإصلاحات الاقتصادية في مصر".

وتابع "سنتناول تحديات النمو الشامل والتوظيف، والمفاتيح الرئيسية التي قطعت بها الدولة شوطا كبيرا لتحقيق الاستقرار الكلي في السنوات الأخيرة".

وبحسب البنك المركزي، سيشارك في المؤتمر خبراء رفيعي المستوى من صندوق النقد الدولي ووفود اقتصادية من العديد من الدول لعرض تجاربها في الإصلاح الاقتصادي.

ووفقا لبيان صحفي سابق لصندوق النقد فإن المؤتمر يأتي للتنويه بالنجاحات التي حققتها مصر في تحقق الاستقرار الاقتصادي الكلي.

كما يناقش المؤتمر الإصلاحات اللازمة في الفترة المقبلة للوصول إلى نمو اقتصادي أعلى يشمل مخلتف شرائح المجتمع، وخلق فرص عمل على أساس مستدام لتلبية احتياجات السكان.

وفي نوفمبر 2016 اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على برنامج للإصلاح الاقتصادي، بموجبه تحصل مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار.