وفد من المجلس الاقتصادي الأفروآسيوي يبحث التعاون مع شركات قطاع الأعمال

كتبت- شيماء حفظي:

قال بيان من وزارة قطاع الأعمال العام اليوم السبت إن الوزير، خالد بدوي، التقى وفدا من المجلس الاقتصادي الأفروآسيوي، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

وأضاف البيان أن أعضاء الوفد عرضوا فرص الاستثمار المتاحة أمام الشركات التابعة للوزارة للمساهمة في مشروع إعمار مدينة الحرير والجزر الكويتية، والمشاركة فى المؤتمر والمعرض الاقتصادي الدولي حول ذلك المشروع في شهر مارس.

وقال البيان إن الوزير أبدى ترحيبه بالتعاون للمساهمة في مشروع إعمار مدينة الحرير والجزر الكويتية.

وأضاف أن الوزارة يتبعها عدد من الشركات العاملة في مجال التشييد والبناء، تتمتع بخبرات كبيرة وإمكانيات فنية ومالية عالية، ويساهم بعضها في مشروعات بمنطقة الخليج العربي وإفريقيا.

وبحسب البيان أشاد رئيس المجلس، طارق بن عبيد، بالإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر، لتوفير مناخ جاذب للاستثمار في مختلف القطاعات، ووجود العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة والواعدة في جميع المجالات.