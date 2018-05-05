انطلاق مؤتمر دولي لمناقشة آليات النهوض بالتصنيع في مصر

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كتبت- إيمان منصور:

انطلقت اليوم السبت فعاليات المؤتمر الدولي للتصنيع والتنمية المستدامة تحت عنوان "التصنيع والتنمية المستدامة".

ويعقد المؤتمر بحضور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومحمد العصار، وزير الإنتاج الحربي وطارق قابيل، وزير التجارة والصناعة وعلاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي وذلك بمقر المعهد.

ويهدف المؤتمر إلى طرح رؤى حول أولويات وسياسات واّليات النهوض بالتصنيع في مصر وذلك لدعم صناع القرار والمخططين بالاعتماد على الخبرات الصناعية لدول العالم المختلفة إلى جانب الخبرات المصرية الذاتية في مجال التصنيع.

ويشارك بالمؤتمر عدد من الخبراء والمتخصصين من دول الصين، اليابان، كندا والسويد إلى جانب العديد من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بقضايا التصنيع والتنمية المستدامة، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم.

كما يشارك بالمؤتمر عدد من الهيئات والوزارات المصرية منها وزارات التجارة والصناعة الإنتاج الحربي إضافة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اتحاد الصناعات المصرية، أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومركز بحوث الفلزات.

وقال البيان إن المؤتمر يتناول مناقشة حوالي 12 ورقة بحثية والتي تختص بقضايا التصنيع في العالم بشكل عام ومصر والوطن العربي.

كما يناقش مجموعة من الحلقات النقاشية والتي يرأسها عددا من الخبراء والمختصين المشاركين بالمؤتمر، قضايا تختص بدور التصنيع في دعم التنمية المستدامة، كذلك سيتم عرض مجموعة من الخبرات الصناعية لرواد الأعمال وصغار المبادرين في المجال الصناعي.