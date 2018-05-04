معدل البطالة بأمريكا يسجل أدنى مستوى له في 17 عام خلال أبريل

القاهرة- وكالات:

زاد نمو الوظائف الأمريكية دون المتوقع في أبريل، وتراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى في نحو 17 عاما ونصف عند 3.9 % مع خروج بعض العاطلين من قوة العمل، بحسب وكالة رويترز.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأمريكية المتابع عن كثب اليوم الجمعة زيادة لا تكاد تذكر في الأجور الشهر الماضي وهو ما قد يخفف بواعث القلق من تسارع ضغوط التضخم ومن المرجح أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي على مسار التشديد التدريجي للسياسة النقدية.

ونمت الوظائف غير الزراعية 164 ألف وظيفة الشهر الماضي حسبما ذكرت وزارة العمل اليوم الجمعة. وجرى تعديل بيانات مارس لتظهر زيادة الوظائف 135 ألفا بدلا من 103 آلاف في القراءة السابقة.

لكنه يظل أقل قدر من الوظائف الجديدة في 6 أشهر ويأتي عقب زيادة كبيرة بلغت 324 ألفا في فبراير شباط.

ويتباطأ نمو الوظائف مع اقتراب سوق العمل من وضع التوظيف الكامل. وثمة تقارير، ولاسيما في قطاعات البناء والصناعة، عن صعوبات في العثور على العمال المؤهلين.

ويصل معدل البطالة، بتراجعه عشري نقطة مئوية من 4.1 % في مارس، إلى مستوى غير مسبوق منذ ديسمبر 2000 ويقترب كثيرا من معدل 3.8 %الذي يتوقع مجلس الاحتياطي تحققه بنهاية العام الحالي. وتلك هي المرة الأولي في 6 أشهر التي يتراجع فيها معدل البطالة.

لكن 236 ألف شخص خرجوا من قوة العمل. وتراجع معدل المشاركة في قوة العمل، أو نسبة الأمريكيين في سن العمل الذين يشغلون وظيفة أو يبحثون عن واحدة، إلى 62.8 % من 62.9 بالمئة في مارس.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع عدد الوظائف 192 ألفا في أبريل وتراجع البطالة إلى 4%.

وزاد متوسط أجر الساعة أربعة سنتات أو 0.1 % الشهر الماضي بعد أن ارتفع 0.2 بالمئة في مارس. وبهذا تبلغ الزيادة السنوية 2.6 %.

واستقر متوسط أسبوع العمل دون تغير عند 34.5 ساعة الشهر الماضي.