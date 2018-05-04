القابضة الكيماوية: الاتفاق مع شركة عالمية لتطوير"سيجوارت" قبل نهاية العام الجاري

كتبت- شيماء حفظي:

قال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية "سيجوارت" ستوقع مذكرة تفاهم مع شركة أجنبية يجري التفاوض معها حاليا لتطوير تكنولوجيا تصنيع السكك الحديدية قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف "التوقيع سيشمل الاتفاق على كافة تفاصيل مشروع التطوير" والتي تشمل إمداد "سيجوارت" بتكنولوجيا جديدة "فرنسية" لتصنيع خطوط السكك الحديدية، تعتمد على استخدام "قطار التركيبات لتركيب خطوط السكك الحديد التي تنجز 10 أضعاف المسافات بتكلفة أقل".

وأوضح مصطفى، أنه كان من الضروري الاطمئنان على مشروعات الشركة في خطة تطوير السكك الحديدية التي من المقرر تنفيذها بالتعاون مع وزارة النقل، مضيفا "سنحصل على نسبة من مشروعات تطوير السكك الحديد، سواء بشكل مباشر أو من خلال المقاولين الكبار بالشراكة معهم".

وأضاف رئيس الشركة القابضة، أن أداء شركة سيجورت "متعثر جدا" لكن بها فرصة للنمو، من خلال المشاركة في تنفيذ مشروعات تطوير السكك الحديدية والمترو.

وسجلت الشركة خسائر خلال العام المالي الماضي بلغت 103.2 مليون جنيه مقابل 84.7 مليون جنيه بزيادة بنسبة 66% عن العام المالي 2015 -2016.

وتعمل الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية "سيجوارت" التابعة لقطاع الأعمال العام، في صناعة المواسير، والمواسير الفخار حيث مدت البلاد بكل احتياجاتها اللازمة لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى واستصلاح الأراضي، والفلنكات الخرسانية المسلحة سواء سابقة الإجهاد أو ذات القطعتين لتسهم بها في تطوير خطوط السكك الحديدية وشبكة خطوط مترو الآنفاق.