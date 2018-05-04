9 بنوك تخفض سعر الدولار أمام الجنيه خلال أسبوع

كتبت- إيمان منصور:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 9 بنوك عاملة بمصر مع نهاية تعاملات الأسبوع مقارنة بمستويات الأحد الماضي، بينما ظل مستقرا في البنك الأهلي عند نفس سعره.

وتراجع سعر الدولار في بنك مصر إلى 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع، مقابل 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

كما انخفض سعر الدولار مستقرا في بنك القاهرة إلى 17.58 جنيه للشراء و17.68 للبيع مقابل 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار أيضا في البنك التجاري الدولي إلى 17.58 جنيه للشراء و17.68 للبيع مقابل 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع

وتراجع سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية إلى 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع مقابل 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.

كما انخفض سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي إلى 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع مقابل 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

وخفض بنك كريدي أجريكول سعر العملة الأمريكية إلى 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع مقابل 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار في بنكي قناة السويس وأبو ظبي الإسلامي إلى 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع مقابل 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

كما انخفض سعر العملة الأمريكية في بنك البركة إلى 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع مقابل 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع

بينما بقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في البنك الأهلي عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع، وهو نفس مستواه في بداية الأسبوع.