كيلو البوري بـ46 جنيها.. أسعار السمك بسوق العبور في نهاية الأسبوع

كتبت- إيمان منصور:

استقرت أسعار الأسماك خلال تعاملات اليوم الجمعة، في سوق العبور، عند نفس مستوياتها أمس الخميس.

وسجل سعر كيلو السمك البوري بين 40 و46 جنيها، وكيلو السمك البلطي بين 19 و20.5 جنيه، وهي نفس أسعار الأمس.

وبلغ سعر سمك المكرونة السويسي خلال تعاملات اليوم بين 49 و55 جنيها.

وسجل سعر كيلو البلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، والسبيط بين 75 و100 جنيه، وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و125 جنيها، وهي نفس مستويات أمس.

وتراوحت أسعار كيلو الجمبري الجامبو بين 350 و380 جنيها، وكيلو الجمبري الممتاز بين 250 و280 جنيها.